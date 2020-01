Brescia-Milan, Pioli: "Paquetá deve crescere, Suso è disponibile"

Cominciare a guardare la classifica può essere una cosa che vi appartiene? È il primo bivio del 2020?

Me l'avete chiesto quasi sempre ma è giusto, dobbiamo pensare che ogni partita sia la più importante per il futuro. È l'unico modo per svoltare. Non è il momento di pensare a dove saremo il 24 maggio, dobbiamo tenere la testa sul manubrio e continuare a crescere, rafforzando le cose positive fatte finora e migliorando le situazioni in cui siamo andati un po' in difficoltà. Pensiamo solo a domani, cercando attraverso la prestazione di migliorare la classifica.