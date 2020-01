Brescia-Milan 0-0, risultato in diretta LIVE: subito pericoloso Kessié

I rossoneri vogliono il terzo successo consecutivo in campionato per avvicinarsi ai posti che valgono l'Europa. Ibra ancora titolare, in coppia con Leao. Kjaer preferito a Musacchio in difesa. Torna dal 1' Calhanoglu. Nel Brescia, senza Balotelli assente per squalifica, titolari in attacco Torregrossa e Ayé. La diretta su Sky Sport Serie A