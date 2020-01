Brescia-Milan, Paquetá ha chiesto di non essere convocato

Il brasiliano dopo l'allenamento ha comunicato la decisione di non prendere parte alla trasferta di Brescia perché "poco sereno". Un passo indietro che inevitabilmente potrebbe avere anche ripercussioni immediate sul mercato

Lucas Paquetá ha chiesto a Stefano Pioli di non essere convocato per la trasferta di Brescia. Il brasiliano, dopo aver svolto l'intera seduta di allenamento a Milanello, ha comunicato all'allenatore rossonero di "essere poco sereno". Il passo indietro di Paquetá apre inevitabilmente anche scenari di mercato. Da capire se il brasiliano possa essere coinvolto in qualche operazione negli ultimi giorni della sessione invernale.