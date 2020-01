Ancora un infortunio grave per i giallorossi: Diawara sarà indisponibile per i prossimi tre mesi a causa di una lesione del menisco esterno. Ad ottobre si era infortunato al menisco interno dello stesso ginocchio, il sinistro, ma i tempi di recupero stavolta saranno più lunghi

Altra partita, altra sconfitta, altro grave infortunio. Non c’è davvero pace per la Roma. Dopo il recente stop di Zaniolo, che rimarrà fuori dai campi per tutta la stagione a causa della rottura del legamento anteriore del ginocchio destro, l'ultimo nome a finire tra quello degli infortunati di lungo corso è quello di Amadou Diawara, uno dei giocatori dal rendimento più costante e probabilmente quello più in forma di tutta la rosa giallorossa. Sempre durante una partita contro la Juve (così come Zaniolo), sempre a causa di una lesione al ginocchio: menisco esterno, per giunta allo stesso arto operato da Mariani a ottobre (in quel caso fu menisco interno). Tradotto: nuova operazione e tre mesi fuori. E' questo questo quello che filtra da Villa Stuart dopo gli accertamenti ai quali il giocatore gambiano si è sottoposto in mattinata.

L'intervento sarà eseguito dal professor Mariani, che l'aveva già avuto in cura per il precedente problema allo stesso ginocchio. Ad ottobre infatti, durante Roma-Cagliari, il centrocampista si era infortunato sempre al menisco ma quello interno e restò fermo per poco più di un mese. Stavolta, però, i tempi di recupero saranno ancora più lunghi. Contro la Lazio, nel derby domenicale delle 18, al suo posto ci sarà Cristante, rientrato proprio nella partita contro la Juventus di campionato durante la quale si era infortunato Zaniolo, ma ora bisognerà capire se Fonseca chiederà a Petrachi di intervenire sul mercato per prendere un suo sostituto.