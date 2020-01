Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale: Euro 2020 a serio rischio per Nicolò Zaniolo in seguito all'infortunio che si è procurato contro la Juventus. Il problema rimediato dal centrocampista 20enne è solo l'ultimo episodio in casa Roma: 19esimo crociato rotto dal 2014