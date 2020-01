Una sfida ancora più speciale da quando sulla panchina della Juve siede Maurizio Sarri: la gara di campionato contro il Napoli in programma domenica sera sarà anche l’occasione per il ritorno dell’allenatore bianconero al San Paolo. Ma che accoglienza gli riserveranno i suoi ex tifosi azzurri? "Io penso che il mister sarà accolto benissimo per quello che ha fatto", ha affermato Mario Rui in esclusiva a Sky Sport. Il difensore del Napoli ha poi aggiunto: "Io ho un bel legame con Sarri, ho iniziato con lui nell’Empoli, è un allenatore che mi ha cambiato in tutti i sensi. Spero e penso che il popolo del Napoli lo accoglierà bene per tutto quello che ha fatto".

"Gattuso? Tante somiglianze con Sarri. Mai stato un problema di gruppo"

Da Sarri a Gattuso, Mario Rui vede delle somiglianze tra i due allenatori: "Sì, specialmente nel modo in cui Gattuso vuol far giocare la squadra, come vuole le uscite dal basso. Ci sono tante somiglianze, poi ogni allenatore mette qualcosa di suo e nessuno sarà mai uguale a un altro. Sono stato molto contento di aver lavorato con Sarri e adesso sono ugualmente felice di poter lavorare con Gattuso", ha proseguito il terzino del Napoli. "Non siamo una squadra da 24 punti, ma magari in questo momento meritiamo questa classifica. Il nostro non è mai stato un problema di gruppo. È vero che ci sono stati dei problemi ma soprattutto in campo, perché non riuscivamo a fare quello che invece eravamo abituati a fare", ha ammesso Mario Rui.

"Insigne straordinario. CR7 il più forte al mondo"

Mario Rui che ha analizzato anche il momento della squadra, reduce del successo contro la Lazio con relativa qualificazione alle semifinali di Coppa Italia che ha messo fine a una lunga striscia di risultati negativi: "Una partita fatta bene non cancella tutto, bisognerà adesso dare continuità alla gara contro la Lazio, cercando di riproporre le stesse cose domenica contro la Juve", le sue parole. A decidere la gara contro la Lazio è stato Lorenzo Insigne, tra i più criticati per la difficile prima parte di stagione del Napoli: "Non è mai stato un 'Lorenzo da solo contro tuttiì. Sicuramente non veniva aiutato, ma l’atteggiamento, la voglia di caricarci, aiutarci e tutto quello che abbiamo visto conto la Lazio lui lo ha sempre messo in campo. Fortunatamente è stato aiutato dalla squadra. Lorenzo rimane un giocatore straordinario che può fare la differenza in qualsiasi momento". Magari proprio contro la Juve, squadra dove gioca il connazionale Ronaldo: "Cristiano è il più forte al mondo, uno dei più forti di tutti i tempi. È un idolo e una fonte di ispirazione. Non posso che auguragli tutto il bene del mondo, tranne che nella partita di domenica", ha concluso Mario Rui.