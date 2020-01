Napoli, Milik regala maglia al piccolo Mario dopo le lacrime: "Le trasformerò in sorrisi"

Dopo Insigne, anche il centravanti polacco regala la sua maglia autografata a Mario, il piccolo tifoso scoppiato in lacrime dopo il secondo gol segnato al San Paolo dalla Fiorentina. "Farò di tutto per trasformare le tue lacrime in sorrisi - la dedica - forza Napoli sempre"

L'immagine del piccolo Mario, tifoso del Napoli in lacrime sugli spalti del San Paolo dopo la sconfitta della sua squadra contro la Fiorentina sabato scorso in campionato, aveva toccato tutti. Anche i giocatori azzurri, che hanno cercato a modo loro di consolare il giovanissimo innamorato del Napoli. Dopo Lorenzo Insigne, che gli ha mandato un video-messaggio e la sua maglia autografata, a casa di Mario e della sua famiglia è arrivata anche la divisa numero 99 di Arkadiusz Milik: un regalo corredato da un dolce messaggio ("Farò di tutto per trasformare le tue lacrime in sorrisi, forza Napoli sempre"), esibito sui social dalla mamma di Mario, Carmela.

La speranza del piccolo tifoso del Napoli, nove anni e il calcio come grande passione, è che il regalo di Milik porti bene al centravanti polacco così come era successo a Insigne, a partire dalla prossima partita in calendario domenica sera al San Paolo contro la Juventus. "Mi dispiace che ti sia messo a piangere per il risultato, ma ti prometto che alla fine faremo un grande campionato e che tornerai a sorridere con noi" aveva assicurato il capitano dopo la terza sconfitta consecutiva in campionato dopo quelle con Lazio e Inter. Un discorso a nome del gruppo, seguito dalla vittoria della partita contro la Lazio (con gol dello stesso Insigne) e con il passaggio alla semifinale di Coppa Italia della squadra di Rino Gattuso.