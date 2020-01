Brescia-Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari

Brescia-Milan apre la 21^ giornata di Serie A: tutte le informazioni su come vedere la gara in tv. La partita è in diretta alle 20.45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Due gare con Zlatan Ibrahimovic nell'undici titolare e due vittorie per il Milan: i rossoneri hanno ritrovato risultati e continuità con l'inserimento in attacco del centravanti svedese. La squadra di Stefano Pioli punta ora al terzo successo di fila in casa del Brescia, nell'anticipo del venerdì della 21^ giornata del campionato di Serie A. Il Milan è ora al 7° posto con il Parma e insegue le posizioni utili per l'Europa. La squadra di Corini, invece, è in cerca di riscatto e vuole ottenere una vittoria che manca da cinque partite (appena due punti in questo ciclo di gare). Nel Brescia mancherà il grande ex Mario Balotelli, squalificato per due turni dopo l'espulsione rimediata contro il Cagliari.

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Brescia e Milan, valida per la 21^giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky venerdì 24 gennaio alle ore 20.45 sui canali Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Gli interventi da bordocampo saranno curati invece da Alessandro Alciato e Peppe Di Stefano.