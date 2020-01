Probabili formazioni di Inter-Cagliari

La domenica di campionato si aprirà a San Siro: l'Inter di Conte ospita il Cagliari in una sfida tra due squadre che nell'ultima giornata hanno raccolto meno delle aspettative. Se i nerazzurri sono stati riacciuffati a sorpresa dal Lecce (con Mancosu che ha risposto a Bastoni), il Cagliari è uscito dal Rigamonti di Brescia con un 2-2.

Inter, atteso il debutto di Young

La settimana in cui l'Inter si è rinforzata con gli acquisti di Young e Moses, Conte può subito affidarsi all'inglese. La squalifica di Candreva apre al ballottaggio tra Young e Lazaro, quest'ultimo però è al centro di trattative di mercato e sembrerebbe più logico pensare che il nuovo acquisto venga subito inserito nell'XI titolare, potendo contare dell'appoggio di San Siro. L'altro ballottaggio riguarda un posto in difesa: inamovibili Skriniar e De Vrij, sarà uno tra Bastoni e Godin a completare il pacchetto arretrato di Conte. A centrocampo l'infortunio di Brozovic (distorsione alla caviglia) rilancia Borja Valero: lo spagnolo sarà affiancato da Sensi e Barella. In attacco nessun dubbio.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukakyu. All. Conte

Cagliari, squalificato Pisacane

Il 19enne polacco Sebastian Walukiewicz ha una grande chance: scendere in campo da titolare a San Siro. La squalifica di Pisacane apre un varco in difesa, al fianco di Klavan potrebbe toccare proprio a lui... contro Lautaro e Lukaku. Maran chiederà gli straordinari ai suoi terzini e una grossa mano in fase di copertura a Nandez e Cigarini, ma difficilmente snaturerà il suo Cagliari votato all'attacco. Con un potenziale offensivo che somma 22 gol: 4 Nainggolan, 13 Joao Pedro e 5 Simeone.

CAGLIARI (4-3-2-1) probabile formazione: Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran