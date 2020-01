Inter-Cagliari, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

A San Siro l'Inter ospita il Cagliari, già battuto due settimane fa negli ottavi di Coppa Italia: Conte vuole tornare a vincere dopo il passo falso di Lecce e in attesa di Eriksen si affida al nuovo acquisto Young. Nerazzurri in campo con una maglia speciale per celebrare il Capodanno cinese. La partita è in diretta su DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky)