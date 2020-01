Torino-Atalanta, Gasperini: "Spal un inciampo, dopo Inter calo nervoso"

Dopo l'eliminazione negli ottavi di Coppa Italia e la sconfitta interna contro la Spal in campionato l'Atalanta cerca il riscatto nella trasferta di Torino. Gian Piero Gasperini carica i nerazzurri in conferenza stampa: "Nell'arco di un campionato un inciampo capita. Sabato, contro una squadra costruita per l'Europa che ha vinto le ultime due contro di noi, per vincere serve una grande prestazione. Non possiamo cadere in errori di presunzione, il risveglio sarebbe brusco - spiega l'allenatore -. Non ci sono squadre spacciate o fuori dai loro obiettivi, sia per la salvezza che per l'Europa, né distanze così grandi tra le avversarie. Il girone di ritorno è una battaglia". Gasperini spiega il calo della sua squadra negli ultimi 10 giorni: "Noi dopo la partita con l'Inter abbiamo subito un calo nervoso, non fisico. Soprattutto con la Spal, visto che eravamo in vantaggio e l'abbiamo persa". Buone sensazioni da parte di un paio di singoli che saranno confermati da Gasperini: "Zapata anche lunedì ha mostrato un'ottima condizione, ha fatto pure l'assist a Ilicic. Fisicamente è recuperato. Caldara è già inserito dopo essere stato fermo da tempo: il top della condizione lo raggiungerà entro qualche settimana. I suoi valori si vedono, ha solo bisogno di giocare". L'allenatore nerazzurro torna anche sulla sfida d'andata, vinta dal Torino al Tardini di Parma: "Al di là dei meriti dei granata, l'avevamo un po' buttata noi. Ma appartiene al passato. Pensiamo a quella di sabato, contro una squadra costruita per l'Europa che ha vinto le ultime due contro di noi. Uno scontro di livello: noi abbiamo sempre saputo reagire, concentrazione e determinazione devono essere al massimo". Un punto anche sulla condizione fisica dei suoi giocatori: "Gomez ha recuperato, Castagne invece non si allena ancora con la squadra. Dopo la partita con l'Inter due settimane fa si è fermato nonostante avesse giocato solo qualche minuto. Dall'intervento ad agosto si è trascinato qualche problema. Speriamo rientri presto, ultimamente per noi è stata una perdita importante". Il discorso resta sul reparto esterni per allargarsi a un giudizio sul calciomercato invernale: "Czyborra ha una piccola contrattura da smaltire, quindi non sarà convocato. Ha molto entusiasmo e voglia di fare, non lo rischio se ha problemi muscolari - prosegue Gasperini, riguardo al '99 arrivato mercoledì dall'Heracles Almelo -. Oggi e domani fa differenziato, dobbiamo ancora conoscerlo".