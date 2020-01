Roma, più di mille tifosi a Trigoria prima del derby

Sono più di mille i tifosi della Roma che sabato mattina si sono riversati a Trigoria: vigilia del derby, quarta contro terza, la squadra di Fonseca per fermare la corsa (11 vittorie di fila in Serie A) della rivale di sempre. Un momento chiave della stagione che i supporters giallorossi hanno voluto sottolineare dimostrando tutta la loro vicinanza a Dzeko e compagni. E quando piazzale Dino Viola non è più riuscito a contenere l'entusiasmo dei presenti, tra bandiere e fumogeni, la società ha aperto i cancelli del centro di allenamento per fare incontrare i tifosi con i giocatori. La carica, prima della Lazio (domenica ore 18 all'Olimpico), di tutto l'ambiente Roma.