Torino-Atalanta, dove vedere la partita in tv: gli orari

Torino e Atalanta, sarà battaglia nel posticipo del sabato sera: tutte le informazioni su come vedere la sfida tra le squadre di Mazzarri e Gasperini e come interagire con Sky Saturday Night

Dopo la battuta d'arresto contro la Spal, l'Atalanta di Gasperini vuole riprendere a correre in campionato. I nerazurri sono attesi a Torino per sfidare i ragazzi di Mazzarri nel posticipo del sabato sera della 21^ giornata. Anche il Torino vuole dimenticare la sconfitta 2-1 contro il Sassuolo dell'ultima giornata provando a portare a casa una vittoria importente che farebbe volare i granata a 30 punti in classifica.

Dove vedere Torino-Atalanta

La gara tra Torino e Atalanta, valida per la 21^giornata di Serie A, si giocherà sabato 25 gennaio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. La sfida sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky) attivo dal 20 settembre. È possibile attivare la nuova offerta Sky-DAZN solo on-line sul sito sky.it/faidate o su App Sky Fai da te.

Torino-Atalanta su Sky Saturday Night: come interagire con noi

Torino-Atalanta potete seguirla live anche con Sky Saturday Night. Dalle 20:30 Stefano Meloccaro e Roberta Noè animano lo studio che racconta la partita e ripropone il meglio della giornata di Serie A e calcio internazionale. Ospite della puntata Simone Pepe. Dalle 22:30 spazio ad analisi, gol e interviste post-partita con Giancarlo Padovan. Per dire la vostra durante la diretta avete due modi: twittate all'hashtag #SkySaturdayNight per avere risposte live dal nostro studio oppure mandate i vostri audio WhatsApp al 345.9906796 per diventare protagonisti del nostro Open Mic.