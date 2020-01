La Roma si trova ad affrontare l'ennesimo infortunio di una stagione davvero sfortunata, quello di Amadou Diawara. Il centrocampista guineano ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con interessamento del comparto esterno e inizialmente si è optato per una terapia conservativa. L'ex Napoli è stato sottoposto a una nuova visita di controllo dal professor Cerulli, quattro giorni dopo l'infortunio. Il chirurgo si è preso un'altra settimana di tempo per capire se la terapia conservativa porterà a un miglioramento, per poi eventualmente intervenire chirurgicamente. Tra qualche giorno, dunque, Diawara sarà sottoposto a dei test in campo, dopo di che verrà presa la decisione finale: se non dovessero esserci dei passi in avanti sensibili, il centrocampista verrà immediatamente operato al menisco esterno.