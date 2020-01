Mihajlovic ricoverato in ospedale per una terapia antivirale

In un comunicato stampa, il Policlinico Sant'Orsola ha informato del nuovo ricovero dell'allenatore del Bologna per una terapia che può rendersi necessaria in caso di trapianto di midollo osseo. Dall'ospedale bolognese hanno fatto inoltre sapere che la degenza ospedaliera dovrebbe essere più breve di quella dei ricoveri precedenti

Sinisa Mihajlovic è tornato in ospedale "all’istituto di ematologia Seragnoli per essere sottoposto ad una terapia antivirale che può rendersi necessaria, come nel caso in oggetto, dopo il trapianto di midollo osseo da donatore. I sanitari ritengono che la durata della degenza ospedaliera dovrebbe essere più breve di quella dei precedenti ricoveri", lo scrive in una nota stampa il Policlinico Sant’Orsola.

L’evoluzione della malattia

Mihajlovic aveva annunciato in una conferenza stampa tenuta a metà luglio dell’anno scorso di essere malato di leucemia. Dopo diversi cicli di terapie, si è sottoposto ad un trapianto di midollo osseo a fine ottobre. Trascorso un mese dall’intervento, aveva comunicato le buone condizioni di salute insieme ai medici.