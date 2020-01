Il Giudice Sportivo ha deciso di fermare Lautaro Martinez per due giornate dopo l'espulsione in Inter-Cagliari. Per lui anche una multa di 15mila euro. L'argentino salterà quindi il match contro l'Udinese e il derby contro il Milan. Due giornate di stop anche per Berni, espulso per proteste nei confronti dell'arbitro al termine del match di San Siro contro i sardi. Multa di 20mila euro per l'Inter