Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 29 gennaio

Le pretendenti per Piatek

Capitolo Piatek: per l’attaccante polacco è arrivata un'offerta anche dalla Bundesliga: l'Hertha Berlino ha fatto un’offerta, per ora ritenuta bassa, ma per prenderlo a titolo definitivo. Nel frattempo il Tottenham continua il suo pressing, ma anche in questo caso non c’è accordo sulla formula. Gli Spurs lo prenderebbero in prestito di 18 mesi con diritto.