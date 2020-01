Intesa raggiunta tra la società giallorossa e il Valencia: Florenzi si trasferisce in Liga con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Un accordo che ha reso felici tutte le parti in causa

Alessandro Florenzi giocherà nel Valencia in questa seconda parte di stagione. Accordo totale raggiunto tra la società spagnola e la Roma grazie al prezioso lavoro di Alessandro Lucci, agente del giocatore e intermediario tra i due club, che è riuscito a trovare la formula che ha messo d’accordo tutte le parti in causa: Florenzi, infatti, si trasferirà in Liga in prestito secco fino al prossimo giugno. Nessun diritto o obbligo di riscatto verrà inserito dunque nel contratto. Il calciatore, finito ormai ai margini del progetto giallorosso, avrà la possibilità di giocare con continuità fino a giugno, con la speranza di mettersi in mostra conquistandosi così una chiamata del Ct Mancini per il prossimo campionato Europeo. Florenzi che avrà così la possibilità di ritrovare quell’entusiasmo che a Roma ormai non c’era più nei suo confronti.

Una formula che accontenta tutti

La formula del trasferimento in prestito secco ha trovato subito il gradimento del Valencia, che è riuscito ad assicurarsi Florenzi alle condizioni più fattibili a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato mercato invernale (prevista per venerdì 31 gennaio alle ore 20), e quello della Roma, che potrà così iniziare fin da subito un nuovo corso senza il suo capitano, ormai fuori dai piani attuali del club. A giugno poi si vedrà, con Valencia e Roma che torneranno a sedersi intorno alla stesso tavolo e lavoreranno per trovare la soluzione migliore.