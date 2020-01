Il mercato importante condotto dall’Inter a gennaio è dipeso anche dalla grande quantità di infortuni che hanno colpito la rosa nerazzurra. In difesa De Vrij, Skriniar e D’Ambrosio sono stati tenuti a riposo per una sindrome influenzale: il recupero dunque è atteso nei prossimi giorni, così come per Brozovic che dovrebbe ormai aver smaltito una distorsione alla caviglia. Sensi e Borja Valero invece hanno un leggero risentimento muscolare. Più serio il problema di Gagliardini, che ha un trauma all’avampiede destro con edema osseo.

Le assenze e il tridente

Le tante assenze hanno costretto Antonio Conte a modificare l’assetto tattico e schierare tre attaccanti contro la Fiorentina in Coppa Italia. Infatti, a centrocampo gli unici calciatori disponibili erano Vecino e Barella, con quest’ultimo che ha segnato il gol decisivo per il passaggio del turno.