Udinese-Inter, Conte: "Eriksen ci ha scelto, che orgoglio. Stiamo dando segnali positivi"

I nuovi dalla Premier League sono stati convinti dal tuo Chelsea?

Al primo anno ho vinto la Premier, il secondo invece la FA Cup: due trofei non sono una passeggiata per gli standard del torneo. Al quarto anno Klopp, ad esempio, non ha ancora vinto nulla. Questo per dire che ho fatto qualcosa di importante in Inghilterra. Sono contento che Young, Moses ed Eriksen siano voluti venire: Christian in particolare è un grande colpo. Aveva la possibilità di scegliere e ci ha scelto. Per questo siamo soddisfatti: l'Inter è vista in maniera giusta all'esterno e tutti stiamo contribuendo nel lustro della società. Abbiamo iniziato un percorso e bisogna avere pazienza, ma stiamo dando segnali positivi all'esterno. Non era scontato che Eriksen ci scegliesse.