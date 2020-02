Cagliari-Parma, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Partita dal sapore europeo alla Sardegna Arena. Cagliari e Parma condividono il sesto posto in classifica con il Milan, tutte e tre con 31 punti in classifica. Tante assenze per D'Aversa, che punta su Cornelius, Siligardi e Kucka in attacco. Maran risponde con Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Simeone. Diretta dalle 18 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251