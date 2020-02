Spal, Semplici confermato in panchina dopo il 5-1 con la Lazio

La vittoria contro l’Atalanta a Bergamo sembrava aver segnato un punto di svolta, per la Spal, in piena corsa per la salvezza. Ma dopo quell’impresa sono arrivate due sconfitte consecutive, contro Bologna e Lazio, in cui sono stati subite ben otto reti a fronte delle due fatte. La classifica vede i ferraresi bloccati all’ultimo posto, ma con tante gare ancora da disputare. La società ha riflettuto sulla posizione di Leonardo Semplici, che era stato in discussione già nelle scorse settimane, e ha deciso di lasciarlo alla guida della squadra.

Due gare da non sbagliare

Il calendario offre alla Spal due gare in cui sarà necessario far punti. Domenica 9 la squadra di Semplici riceverà il Sassuolo mentre la settimana successiva è in programma lo scontro diretto contro il Lecce al Via del Mare.