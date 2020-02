Sampdoria-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari

Il Napoli vuole dare seguito alla vittoria contro la capolista Juve. La Samp per ripartire dopo una sconfitta e un pareggio nelle ultime due. La partita tra sarà trasmessa in diretta lunedì 3 febbraio alle ore 20.45 da Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

A Marassi arriva il Napoli di Gennaro Gattuso, che dopo la bella vittoria contro la Juventus cerca conferme. La Sampdoria invece vuole ritrovare i tre punti, che mancano dal 12 gennaio nel 5-1 contro il Brescia. Da allora un pareggio e una sconfitta per la squadra allenata da Claudio Ranieri. Dall’inizio dello scorso decennio, la Sampdoria è la squadra contro cui il Napoli ha vinto più gare in Serie A: 14 sulle 19 sfide. Una sfida dunque tutta da vivere, in esclusiva su Sky Sport.

Dove vedere Sampdoria-Napoli

La partita tra Sampdoria e Napoli sarà trasmessa lunedì 3 febbraio alle ore 20.45 in diretta esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca è affidata a Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi. I collegamenti da bordo campo saranno a cura di Massimiliano Nebuloni e Massimo Ugolini.

