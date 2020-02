Il capitano dei bianconeri, fermo per infortunio dallo scorso 30 agosto, è tornato ad allenarsi con il gruppo, per il momento solo parzialmente. Il suo commento dopo aver partecipato alla seduta con la squadra alla Continassa è entusiastico

Giorgio Chiellini è tornato ad allenarsi con il gruppo, per il momento solo parzialmente. Lo annuncia la Juventus nel report sulla seduta di oggi alla Continassa e lo commenta lo stesso difensore all'indomani della notizia che lo ha visto inserito nella lista per la Champions: "In campo con i miei compagni, sensazione bellissima", la frase che si può leggere a corredo delle foto pubblicate sui suoi profili social. Il capitano bianconero si è infortunato il 30 agosto scorso, riportando una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La corsa verso l'Europeo è entrata nel vivo.