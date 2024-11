Le condizioni di McTominay non preoccupano: il fastidio alla pianta del piede sta rientrando, dovrebbe essere a disposizione per Napoli-Roma (match in diretta su Sky e in streaming su NOW domenica 24 novembre alle 18). Olivera ritornerà venerdì dagli impegni in Nazionale, ecco perché l'ex Spinazzola potrebbe avere un'occasione dal 1', proprio come l'altro ex Lukaku: il belga si è allenato regolarmente, è pronto alla sfida con Dovbyk. Lobotka dovrebbe ritrovare una maglia da titolare

ROMA, DIFFERENZIATO PER DYBALA