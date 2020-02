Brescia, Diego Lopez è il nuovo allenatore: prende il posto dell'esonerato Corini

Una nuova svolta in panchina per cercare di dare uno scossone alla classifica, che attualmente vede la squadra al penultimo posto in classifica a quota 15 punti. Il Brescia cambia ancora allenatore: esonerato nuovamente Corini (per la seconda volta in stagione) e conduzione della Prima squadra affidata a Diego Lopez. L’uruguaiano, arrivato in Italia nella giornata di martedì, ha trovato l’accordo con il presidente Cellino – che già lo aveva cercato a novembre, prima poi di virare su Grosso – per un contratto di due anni e mezzo e nel pomeriggio di mercoledì dirigerà il suo primo allenamento, visto che la seduta mattutina è stata annullata proprio per via del cambio in panchina. Decisione ormai presa, in attesa della comunicazione ufficiale prevista a breve.

Secondo esonero stagionale per Corini

Per Corini, dunque, fatale dunque il ko di Bologna: il quarto nelle ultime sei gare di campionato, dopo le due vittorie contro Spal e Lecce che avevano aperto il suo secondo ciclo alla guida del Brescia. Corini, allenatore della promozione in Serie A, era stato sostituto per tre partite da Grosso a inizio novembre, per poi essere chiamato nuovamente in panchina. Adesso il nuovo esonero, come comunicato ufficialmente dalla società con una nota ufficiale: "Brescia Calcio comunica di aver sollevato Eugenio Corini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Mister Corini e tutto il suo staff per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati".