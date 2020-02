14/18 ©Getty

NAPOLI - C'è anche chi è stato esonerato dopo una vittoria per 4-0. È il caso di Carlo Ancelotti: la nota ufficiale del Napoli è arrivata un paio di ore dopo la vittoria sul Genk con cui gli azzurri hanno blindato il passaggio agli ottavi di Champions League. Per il tecnico hanno pesato un avvio difficile di campionato, con 21 punti nelle prime 15 giornate, e una delicata situazione interna. A meno di 3 settimane, però, 'Carletto' è già tornato in pista come nuovo allenatore dell'Everton