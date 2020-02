13/24

"GIGANTE" - ROMELU LUKAKU: la figura del gigante applicata alla nostra Serie A non può che essere il centravanti dell’Inter. Non solo per la stazza imponente, ma anche per il suo ruolo di leader nel gruppo, per i suoi gesti dentro e fuori dal campo (si veda il rigore lasciato a Esposito contro il Genoa). Nella sua canzone Piero Pelù si rivolge a tutti coloro che vogliono ripartire da zero. "Tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi". Lukaku, che ha avuto un’infanzia difficile per via delle difficoltà economiche della sua famiglia, ha pensato in grande fin da ragazzino e per questo ora è un vero gigante