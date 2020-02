Verona-Juventus, tutto quello che c'è da sapere

Verona e Juventus si sono sfidati 57 volte in Serie A. I precedenti sono tutti in favore dei bianconeri: 33 successi per la Juve, 10 invece per i veneti, mentre sono 14 i pareggi

Quando e a che ora si gioca Verona - Juventus?

La partita tra Verona e Juventus, valida per la 23^ giornata di Serie A, si giocherà sabato 8 febbraio alle 20:45 allo stadio Bentegodi di Verona.

Dove è possibile guardare Verona - Juventus?

Verona – Juventus sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (209 del telecomando di Sky) attivo dal 20 settembre. È possibile attivare la nuova offerta Sky-DAZN solo on-line sul sito sky.it/faidate o su App Sky Fai da te.

Quanti sono i precedenti fra le due squadre?

Verona e Juventus si sono sfidati 57 volte in Serie A. I precedenti sono tutti in favore dei bianconeri: 33 successi per la Juve, 10 invece per i veneti, mentre sono 14 i pareggi. I bianconeri hanno segnato in tutte le ultime 13 sfide di campionato contro il Verona (27 gol): è già la striscia a segno più lunga per i bianconeri contro i gialloblù. La squadra di Juric è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite di campionato, non infila una striscia più lunga senza sconfitte in Serie A dall’ottobre del 2000. Nelle ultime tre partite interne di campionato (due vittorie e un pareggio): non arriva a quattro di fila da febbraio 2016 (due vittorie e due pareggi).

Come arrivano alla partita Verona e Juventus?

Il Verona è reduce da sette risultati utili consecutivi, di cui l’ultimo ottenuto in casa della Lazio dove la squadra di Ivan Juric ha fermato la cavalcata dei biancocelesti sullo 0-0. La Juventus invece ha sconfitto la Fiorentina nello scorso turno di Serie A, confermandosi in vetta al campionato. I gialloblù hanno mantenuto la porta inviolata ben otto volte in questo campionato, record alla pari di Inter e Milan. Nelle precedenti 13 stagioni di Serie A, solo una volta i gialloblù avevano ottenuto più clean sheet dopo 22 gare (nel 1988/89, 10).

Curiosità

54 punti dopo 22 partite per la Juventus: nell’era dei tre punti a vittoria sono 10 le squadre ad aver fatto così bene o meglio a questo punto, nove hanno poi terminato la stagione in vetta alla classifica - unica eccezione il Napoli 2017/18, di Maurizio Sarri. Juve e Verona sono le due squadre che in media effettuano prima il primo cambio della partita: dopo 48 minuti i bianconeri, dopo 53 i gialloblù.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Giampaolo Pazzini ha messo partecipato a sei reti contro la Juventus in Serie A (quattro gol, due assist): tutte le partecipazioni sono arrivate nelle prime otto sfide, nessuna invece nelle ultime 13 - quella bianconera è la squadra affrontata più volte dall’attaccante del Verona in Serie A (21). Paulo Dybala non è riuscito a segnare nelle ultime cinque presenze in campionato: in una singola stagione con la Juventus ha fatto peggio solamente tra novembre 2018 e febbraio 2019, quando rimase a secco per 10 gare.