Talenti calcistici paragonati a dei grandi pittori e ad alcune delle loro più note opere d’arte. Mino Raiola, tra i più famosi agenti sportivi al mondo, non ci ha pensato un attimo ad accostare Paul Pogba, centrocampista francese ex Juventus oggi al Manchester United, a Basquiat, writer e pittore statunitense: "Paul è come un quadro di Basquiat. Basquiat era un artista espressivo, un po' ribelle, proprio come Pogba", ha affermato Mino Raiola intervistato dal portale belga Sport Voetbal Magazine.

"De Ligt è simile a un Rembrandt"

E se Raiola associa Pogba a Basquiat, l’agente utilizza un accostamento altrettanto importante per Matthijs De Ligt, difensore olandese che la Juventus ha acquistato la scorsa estate dall’Ajax strappandolo a un’agguerrita concorrenza: "Matthijs è simile a un Rembrandt (pittore olandese, considerato tra i più grandi artisti della storia dell’arte europea, ndr) mi ricorda la 'Ronda di notte'. So che ha avuto difficoltà all'inizio, ma a me sembra stia solo crescendo: è alla prima esperienza all'estero, con una cultura diversa da quella in cui è cresciuto". Sempre su De Ligt, Mino Raiola ha poi utilizzato un altro paragone, meno artistico ma che rende ugualmente bene l’idea: "De Ligt è come una petroliera, non puoi aspettarti che cambi direzione all'istante. Progredisce costantemente e, una volta scelta la sua destinazione, non c'è modo di fermarlo".