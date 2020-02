Fiorentina-Atalanta, Iachini: "Sfogo Commisso? Non temo ripercussioni"

Lo sfogo di Commisso dopo la partita contro la Juve, le polemiche sul Var, i cori a Gasperini in Coppa Italia e le condizioni di Castrovilli. Conferenza piena di argomenti caldi e di risposte non banali quella di Iachini alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, nella quale la Fiorentina vuole cancellare il ricordo dell’Allianz Stadium e durante la quale sotto la lente di ingrandimento ci sarà anche l’operato dell’arbitro Mariani di Aprilia: "Se temo ripercussioni dopo lo sfogo di Commisso per l'arbitraggio con la Juve? No, non sono preoccupato”, ha cominciato l’allenatore della Viola. “Penso che bisogna smorzare adesso gli animi, lo sfogo del presidente è stato generato dall'impressione per episodi che non sono stati valutati allo stesso modo e sono stati penalizzanti per la nostra squadra, adesso rientriamo nei binari giusti. Come noi allenatori analizziamo gli errori delle nostre squadre per migliorare, altrettanto farà Rizzoli con la squadra di arbitri" ha continuato, commentando poi le riflessioni dell'allenatore della Roma Fonseca proprio sulle questioni arbitrali e la mancanza di uniformità: "E' vero che al di là degli episodi eclatanti come un rigore dato o no, possono essercene altri più piccoli, come un'ammonizione o un fallo fischiato, che possono in qualche modo indirizzare una partita. Io voglio continuare a pensare positivo e che certi errori vengono fatti in buona fede, perché solo così si può aiutare il calcio. Abbiamo un designatore molto preparato e io devo essere ottimista. L'errore può starci e dalla Var mi aspetto chiarezza. Purtroppo - ha concluso Iachini - se al primo anno la tecnologia era servita a spegnere ogni polemica e a valutare ogni episodio, adesso mi pare che sia tornata la discrezionalità da parte degli arbitri. E allora dico che non bisogna tornare indietro, in antitesi con i principi della Var. Se ci sono delle regole, vanno rispettate ed applicate per tutti".