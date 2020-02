Probabili formazioni Serie A della 23^ giornata: ultime news dai campi

Tutte le ultime notizie direttamente dagli inviati di Sky Sport. Non ci sono buone notizie su Handanovic. Conte sceglie Sanchez come partner di Lukaku. Dall'altra parte coppia Ibra-Leao. Napoli con Politano dall'inizio. Parma in super emergenza. Sarri va avanti con il 4-3-3 e propone Dybala falso 9. Lazio con due pesanti assenze. Non dimenticate l'appuntamento alle 18 su Sky Sport 24 con FantaShow

Il venerdì è quasi sempre tempo di dare un’occhiata molto attenta alle varie situazioni delle varie rose di Serie A per capire bene come schierare nel weekend la nostra fantaformazione. A volte però capita che non si cominci sabato e allora tutto viene anticipato. Il venerdì diventa tempo di decisioni finali e da molti ritiri i dubbi non sono ancora sciolti.

Noi come sempre ci affidiamo alla super squadra degli inviati di Sky Sport: grazie alla loro costante presenza sui vari campi d’allenamento nessuna notizia sfugge alle loro attentissime orecchie. In questo turno ci sono partite delicate ed altre dal risultato sulla carta più ‘azzeccabile’ ma sappiamo benissimo che al fantacalcio gli equilibri non sempre si spostano con i vari risultati sui campi. Occhio anche alle nuove disposizioni in campo di Brescia e Torino con gli ultimi allenatori arrivati: Diego Lopez da una parte, Moreno Longo dall’altra

Altre due raccomandazioni: primo, tenete sempre d'occhio anche i nostri 'CAMPETTI' per vedere disposizione in campo, infortunati e squalificati.



ROMA-BOLOGNA, ore 20:45

Roma, Kolarov ritrova posto. Perotti scelto come vice Pellegrini

Fonseca ha strigliato la squadra dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Nella sfida interna che vedrà i giallorossi ospitare il Bologna, il tecnico chiede una reazione importante da parte dei suoi. Sulla trequarti però mancherà lo squalificato Pellegrini mentre Mkhitaryan va verso una probabile convocazione visto che è tornato a lavorare con i compagni. Anche l’armeno potrebbe essere impiegato come trequartista centrale ma tutto fa pensare che in quella posizione possa agire Perotti. Pastore infatti non è ancora apparso in forma al 100%. In difesa Kolarov punta a ritrovare la titolarità perduta. E ce la dovrebbe fare; con Spinazzola che scivolerebbe in panchina

ROMA (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko

Bologna, sei assenti per Mihajlovic

Momento delicato per i rossoblù che tra squalifiche e infortuni devono quasi sempre sopperire a numerose assenze. Di sicuro contro la Roma mancherà Poli, squalificato per un turno dal giudice sportivo. Ai box anche Medel, Dijks, Krejci, Santander e Sansone. In difesa rientra Tomiyasu a destra. In mediana c’è in pole Dominguez che farebbe coppia con Schouten. In attacco chance dall’inizio per Barrow? Al momento pare proprio di sì. Terminale offensivo sarà Rodrigo Palacio

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio

FIORENTINA-ATALANTA, sabato ore 15

Fiorentina, riecco Castrovilli. Dubbio Caceres

Il calendario della Fiorentina non è dei più benevoli in questo particolare momento di stagione: dopo la Juventus, ecco l’Atalanta ovvero il miglior attacco della Serie A. Iachini ritrova due pedine importanti in difesa come Milenkovic e Caceres ma l'uruguaiano è volato a casa per motivi personali. Sabato pomeriggio avrà solo un allenamento nelle gambe e quindi è probabile che Igor resti nell'XI titolare. In mediana c’è un altro rientro da non sottovalutare: Castrovilli è tornato ad allenarsi a pieno regime già da qualche giorno e nulla porta a pensare che possa partire dalla panchina. In attacco c’è sempre Cutrone favorito su Vlahovic

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone

Atalanta, De Roon out. Muriel spera

Con l’assenza di De Roon causa squalifica, formazione dell’Atalanta già fatta a finita? Beh, no. Gasperini ha dimostrato di poter ruotare in determinati ruoli. Se la linea mediana sarà presumibilmente composta da Freuler e Pasalic, ci sono ancora dei piccoli punti di domanda. In attacco ad esempio Muriel spera, da ex, di poter far rifiatare qualcuno mentre in difesa ci sono un paio di nuovi arrivati che scalpitano. A proposito di ultimi arrivati. Non è di certo escluso una possibile titolarità di Tamaze anche se Freuler resta in pole. Infine il ristabilito Castagne si candida anche lui per un posto a destra. Ballottaggio in vista per Hateboer.

ATALANTA (3-4-3) probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Ilicic, Zapata, Gomez

TORINO-SAMPDORIA, sabato ore 18

Torino, Longo resta a tre. Migliora Verdi

Ogni volta che c’è un cambio di allenatore, la prima domanda del fantalleantore è: “con che sistema gioca il nuovo tecnico?”. Per fortuna è stato lo stesso Longo a rispondere a questa domanda nella conferenza stampa di presentazione. Lui è un allenatore che nasce con la linea a 4 ma quando si è trovato in realtà costruite per difendere a tre, non ha mai modificato l’assetto iniziale. Stando alle sue parole quindi, il nuovo Torino non cambierà la base difensiva ma è possibile che Longo metta giù i suoi con un 3-4-3 puro. In difesa rientra Izzo dalla squalifica, al pari di Lukic in mediana. Rincon nei giorni scorsi è rimasto a riposo causa influenza e in mediana favorita la coppia Meitè-Lukic. Buone notizie da Simone Verdi che è rientrato in gruppo e che sarà a disposizione per sabato. Parzialmente in gruppo Ansaldi

TORINO (3-4-3) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Meité, Ola Aina; Berenguer, Belotti, Verdi

Sampdoria, Quagliarella in gruppo

Alla ripresa degli allenamenti le condizioni di Jankto e Quagliarella non lasciavano presagire qualcosa di buono ma con il passare delle ore i due allarmi sono parzialmente rientrati dato che attaccante e centrocampista si sono riuniti ai compagni lavorando regolarmente sul campo. Certamente non è escluso che per uno dei due ci possa essere un turno di stop precauzionale. In difesa torna a destra Bereszynski mentre Vieira si candida per un posto da titolare in mezzo ma c'è da battere la concorrenza di Thorsby. Ai box Ferrari e Depaoli.

SAMPDORIA (4-4-2) probabile formazione: Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Thorsby, Ekdal, Linetty, Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini

VERONA-JUVENTUS, sabato ore 20:45

Verona, rotazioni necessarie per Juric?

Nel recupero di mercoledì sera, ottimo punto conquistato dal Verona sul campo della Lazio. Le energie spese però potrebbero farsi sentire non poco sabato sera. Al ‘Bentegodi’ arriva la Juventus e dopo Immobile, Kumbulla e soci devono fermare anche CR7. In difesa potrebbe quindi toccare a Dawidowicz. In mediana torna Ambrabat con Pessina che potrebbe far rifiatare Veloso. In attacco occhio alla candidatura di Eysseric

VERONA (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Verre

Juventus, Douglas Costa o Ramsey?

L’unico dubbio, a livello di disponibilità, per Maurizio Sarri riguarda Federico Bernardeschi. L’azzurro, uscito dai radar della titolarità di campionato, è alle prese con un affaticamento muscolare ed è a rischio convocazione. Dybala, come da programma è tornato ad allenarsi con i compagni e ha svolto l’intera seduta. Nessun problema per ‘la Joya’ che in caso di 4-3-1-2 dovrebbe rientrare nell’XI titolare. Sarri però potrebbe anche proseguire con il 4-3-3 visto contro la Fiorentina. A quel punto molti penserebbero a un Higuain titolare. Non proprio perché Sarri va verso un tridente con Dybala falso nove con CR7 e Douglas Costa ai suoi lati



JUVENTUS (4-3-3) probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo

SPAL-SASSUOLO, domenica ore 12:30

Spal, appena arrivato e già ai box. Sfortuna Cerri

Pochi dubbi per l’attacco che mister Semplici schiererà contro il Sassuolo. Petagna rientra dalla squalifica mentre Cerri non ci sarà causa infortunio. Con Floccari usato eventualmente a gara in corso, resta solo Di Francesco, senza ulteriori ballottaggi. Spal che recupera anche Valoti ma in mediana Castro va verso la conferma dato che contro la Lazio non aveva sfigurato. In difesa c’è in dubbio Cionek. Fasce presidiate nuovamente da Strefezza e Reca

SPAL (3-5-2) probabile formazione: Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Petagna

Sassuolo, da verificare Djuricic

La bella vittoria contro la Roma ci ha detto che il Sassuolo è tornato ad essere una macchina da gol. Con quei numeri, quei 4 là davanti difficilmente usciranno dall’XI iniziale. Djuricic ha accusato un piccolo problema ma De Zerbi conta di averlo in campo domenica. Al momento resta in pole Traoré. Due dubbi in uno: rientra Peluso dalla squalifica e potrebbe giocare sia da centrale che da terzino destro. Kyriakopoulos e uno tra Ferrari e Romagna sono avvisati

SASSUOLO (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo

BRESCIA-UDINESE, domenica ore 15

Brescia, Lopez cambia subito?

Archiviato il Corini-bis, il Brescia riparte dal 3° allenatore diverso in questa stagione. Lopez ha quasi sempre giocato con il 3-5-2 e potrebbe subito optare per questa soluzione. In difesa di inserirebbe Gastaldello mentre Romulo potrebbe ritornare nulla corsia di destra, lottando con Sabelli per una maglia da titolare. In attacco conferma per Torregrossa e possibile ritorno dall’inizio per Balotelli che ha terminato di scontare le due giornate di squalifica.

BRESCIA (3-5-2) probabile formazione: Joronen; Chancellor, Gastaldello, Cistana; Sabelli, Romulo, Tonali, Dessena, Martella; Torregrossa, Balotelli.

Udinese, monitorato Nuytinck

A parte Samir, infortunato da oramai tanto tempo, l’unica situazione problematica in casa Udinese riguarda Nuytinck. Il difensore è stato precauzionalmente tenuto a riposo nei primi giorni della settimana causa affaticamento. Non pare essere nulla di grave ma la situazione è costantemente monitorata. Ekong invece pare aver superato i fastidi fisici. Formazione tipo per Gotti con Okaka e Lasagna in attacco e Mandragora in regia. Lavoro in palestra per Prodl (arrivato da pochissimo) mentre difficilmente Zeegelaar, che torna a Udine, potrà per ora impensierire Sema

UDINESE (3-5-2) probabile formazione: Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna

GENOA-CAGLIARI, domenica ore 15

Genoa, quasi tutto deciso per Nicola

Prendere 10 gialli in 21 giornate non è certamente un record ma Romero è arrivato al suo secondo stop stagionale per somma di ammonizioni. Il difensore rossoblù non ci sarà col Cagliari causa squalifica. Stessa punizione anche per Behrami. Pare quindi che il centrocampo del Genoa sia ‘fatto e finito’ con Sturaro, Schone e Cassata. Sulle corsie esterne, Ankersen e Barreca provano a scalzare Ghiglione e Criscito. Dietro torna Zapata che però deve vincere il ballottaggio con Soumaoro mentre in attacco un sicuro del posto pare essere Sanabria

GENOA (3-5-2) probabile formazione: Perin; Biraschi, Zapata, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Criscito; Pinamonti, Sanabria

Cagliari, in mezzo mancheranno Rog e CIgarini

Ai box restano Pavoletti e Rog dato che Maran ha potuto riaccogliere sul campo Ceppitelli. Il difensore centrale però è alle prese con la pubalgia che sappiamo essere un problema che non ha una data certa di scadenza. Contro il Genoa però mancherà anche Cigarini che è squalificato. In mezzo toccherà a Oliva con Nandez e Ionita ai suoi lati. In difesa ballottaggio Caccaitore-Faragò mentre in avanti ancora una volta ci sono zero dubbi.

CAGLIARI (4-3-2-1) probabile formazione: Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone

NAPOLI-LECCE, domenica ore 15

Napoli, Gattuso lancia Politano dall'inizio



Altro giro e altra abbondanza per Gennaro Gattuso soprattutto tra centrocampo e attacco. Partiamo però dalla difesa con Manolas che è tornato a Castel Volturno dopo il viaggio in Grecia per la nascita della terza figlia. Buone nuove anche da Maksimovic e Koulibaly. Su quest’ultimo Gattuso deve ancora decidere: non sarebbe una sorpresa vederlo titolare ma alla fine potrebbe prevalere la voglia di preservarlo almeno parzialmente. In mediana mancherà Elmas. In cabina di regia confermatissimo Demme. Attenzione però anche a Lobotka che non parte già 'panchinato'. Da valutare infatti le condizioni di Allan e Fabian Ruiz. Contro il Lecce, Gattuso potrebbe ruotare in attacco. Il nome nuovo è quello di Politano che dovrebbe avere una chance dal primo minuto

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne

Lecce, conferme per i nuovi

Liverani ha iniziato la settimana con Babacar e Majer bloccati dall’influenza ma per l’attaccante c’è anche un problema a bicipite femorale che potrebbe costringerlo a saltare la sfida del ‘San Paolo’. Il 4-0 contro il Torino porta con sé parecchie conferme a cominciare da Barak. Anche Saponara spera di mantenere il posto. Gabriel non pare essere guarito del tutto quindi, salvo sorprese, toccherà ancora a Vigorito

LECCE (4-3-1-2) probabile formazione: Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Petriccione, Barak; Saponara; Lapadula, Falco

PARMA-LAZIO, domenica ore 18

Parma, tegola Cornelius. In dubbio Gagliolo

Stagione fin qui brillante da parte del Parma ma D’Aversa ogni settimana deve fare i salti mortali per mettere giù la formazione. Infermeria ducale che ha appena (ri)accolto Cornelius, vittima di una lesione di primo grado al muscolo piriforme. Torna invece in gruppo Yann Karamoh che però andrà al massimo in panchina. A centrocampo Brugman va verso la conferma. D’Aversa spera nel recupero di Kulusevski ma in avanti si candida anche uno degli ultimi arrivati: Caprari. Da verificare infine le condizioni di Gagliolo che ha avuto un problema al costato. Non dovesse farcela, pronto Pezzella

PARMA (4-3-3) probabile formazione: Radu; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Caprari, Kucka, Kurtic

Lazio, Inzaghi rimane senza SMS

l giallo rimediato dal 29’ di Lazio-Verona costa un turno di stop a Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista salterà quindi la sfida di Parma al pari di Radu. Correa e Cataldi migliorano e dovrebbero andare in panchina. In difesa ci sarà Luiz Felipe al posto di Radu mentre Parolo agirà da interno di centrocampo. Jony e Adekanye le possibili sorprese nella formazione di partenza

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile

INTER-MILAN, domenica ore 20:45

Inter, Handanovic verso il forfait

Più ci si avvicina al big match di domenica sera, più le condizioni di Samir Handanovic non paiono potergli permettere di disputare il Derby. Le possibilità di vederlo in guantoni lungo la linea di porta sono a questo punto ridottissime. In attacco ancora assente Lautaro Martinez, in difesa mancherà lo squalificato Bastoni ma i grossi punti di domanda sono in mezzo: ci sono tre pretendenti e un solo posto disponibile. Corsie esterne con Young e Candreva favoriti mentre Sensi che si è allenato regolarmente, partirà dalla panchina. Con Lukaku pronto Alexis Sanchez

INTER (3-5-2) probabile formazione; Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku.

Milan, Ibra ci sarà. In difesa favorito Musacchio

Se ad Appiano si parla di Handanovic, a Milanello Ibra è sulla bocca di tutti. Lo svedese salvo imprevisti sarà titolare accanto a Leao domenica sera. In mediana torna Bennacer con Calhanoglu che tornerà ad occupare il ruolo di esterno sinistro. Se nel 4-4-2 di Pioli centrocampo e attacco sono ‘a posto’, lo stesso non si può dire della difesa: Kjaer e Conti sono tornati in gruppo. Se il secondo pare largamente favorito su Calabria, il primo può contendere il posto a Musacchio. In più c’è la variabile sorpresa con Saelemaekers che proverà fino all’ultimo a conquistarsi un posto o a destra o a sinistra

MILAN (4-4-2) probabile formazione: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic