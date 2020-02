Inter Milan, le chiavi tattiche del derby

La vittoria nell’ultima giornata contro l’Udinese ha ravvivato l’Inter dopo una striscia di due vittorie e ben cinque pareggi in sette partite, dallo 0-0 contro la Roma a inizio dicembre. Il pareggio della Lazio contro il Verona ha oltretutto evitato il sorpasso dei biancocelesti in classifica, e così la squadra di Antonio Conte resta la rivale più vicina alla Juventus, a tre punti di distanza. L’Inter sta per affrontare un mese decisivo per la sua stagione, che prevede gli scontri diretti in campionato con Lazio e Juve e i confronti in Europa League e in Coppa Italia contro Ludogorets e Napoli. Il derby è quindi l’occasione per dare continuità ai segnali positivi intravisti nell’ultima partita, dopo la flessione accusata tra dicembre e gennaio.



Conte a Udine ha schierato da titolari tutti e tre i nuovi acquisti: Young e Moses erano gli esterni del 3-5-2 ed Eriksen, dalla posizione a sinistra di Barella, schierato da vertice basso del centrocampo al posto di Brozovic, si alzava per giocare su una linea più avanzata rispetto agli altri due centrocampisti, soprattutto in fase difensiva, per occuparsi della marcatura di Mandragora.