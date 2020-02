Probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

Iachini con il dubbio Caceres, in difesa pronto Igor. In avanti ancora Cutrone con Chiesa. Due ballottaggi per Gasperini: Djimsiti favorito su Caldara in difesa, a centrocampo Freuler avanti rispetto a Tameze

Al Franchi la sfida tra Fiorentina e Atalanta aprirà alle ore 15 il sabato di Serie A. I viola si sono ripresi nel 2020 con quattro risultati consecutivi, prima della sconfitta dell'Allianz Stadium contro la Juventus. L'Atalanta ha invece pareggiato nell'ultimo turno, 2-2 in casa contro il Genoa. Un punto che ha permesso alla squadra di Gasperini di agganciare la Roma al quarto posto.

La probabile formazione della Fiorentina

Ballottaggio in difesa per Iachini, che deve scegliere tra Igor e Caceres. L'uruguaiano è andato in Sud America per problemi familiari ed è tornato solo nella serata di venerdì, probabile che vada in panchina per lasciar spazio all'ex Spal. Milenkovic e Pezzella sono invece sicuri di un posto. A centrocampo rientra Castrovilli al centro con Benassi e Pulgar, Lirola e Dalbert saranno gli esterni. In avanti ancora Cutrone con Chiesa.

Fiorentina (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

La probabile formazione dell'Atalanta

Due i dubbi per Gasperini. Il primo è in difesa, dove Caldara insidia il favorito Djimsiti per una maglia da titolare nel terzetto completato da Toloi e Palomino. A centrocampo, dov'è squalificato De Roon, è sicuro di un posto da titolare Pasalic, mentre Freuler è avanti rispetto a Tameze. In avanti zero dubbi: Gomez giocherà a supporto di Ilicic e Zapata.

Atalanta (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.