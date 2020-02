Atalanta, che ritmo: Caldara e Gosens cantano dal vivo durante una festa di squadra. Video

C'è entusiasmo in casa Atalanta: lo scorso turno di campionato, complice il pareggio per 2-2 di Ilicic e compagni contro il Genoa e la sconfitta della Roma sul campo del Sassuolo, ha permesso ai nerazzurri di Gasperini di agganciare il quarto posto a quota 39 punti, mentre all'orizzonte c'è l'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma il 19 febbraio contro il Valencia. Fare gruppo è la parola d'ordine in questa fase della stagione e la squadra ha risposto presente: tutti a cena, tra sorrisi ed esibizioni canore.

Caldara e Gosens: che musica nella difesa dell'Atalanta

La lunga tavolata formata dai giocatori dell'Atalanta ha assunto le sembianze di un contest musicale. Tra i protagonisti principali Mattia Caldara e Robin Gosens. Il difensore centrale rientrato a Bergamo a gennaio dopo un anno e mezzo al Milan ha scelto "Ragazzo fortunato" di Jovanotti. Un titolo che sa di auspicio dopo 18 mesi trascorsi in infermeria. Per Gosens, tra i protagonisti della prima parte di stagione con 8 reti e 4 assist partendo dalla fascia sinistra in 25 gare tra Serie A e Champions League, la scelta musicale si è invece diretta verso "Thinking out loud" di Ed Sheeran. La reazione dei compagni? Entusiasmo alle stelle, con tovaglioli sventolati in segno di festa e un accenno di trenino intorno al tavolo. Lo stesso Gosens si è poi trasformato in reporter, registrando e diffondendo su Instagram l'esibizione del connazionale Lennart Czyborra, uno dei rinforzi che il mercato di gennaio ha portato nella rosa nerazzurra, ma a testimoniare l'intera serata attraverso le Instagram Stories è stato il Papu Gomez, stella sul campo e sui social del club. Il numero 10 argentino ha filmato ogni acuto dei due e lo ha pubblicato in rete. Nei giorni del Festival di Sanremo, anche l'Atalanta è stata "contagiata" dalla voglia di cantare. Segno di un morale alto e di una squadra che sorride anche fuori dal terreno di gioco.