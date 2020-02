Spal, Brescia e adesso Roma: terzo successo consecutivo in campionato per il Bologna, con la formazione rossoblù che sbanca l’Olimpico grazie alla vittoria per 3-2 sui giallorossi firmata dalle reti di Orsolini e di Barrow (doppietta) e sale a quota 33 punti in classifica. "Abbiamo disputato una grande partita, in un campo difficile e contro una squadra forte. Ma abbiamo dimostrato di voler vincere e abbiamo meritato di farlo. Il merito va a tutta la squadra", le parole di Rodrigo Palacio a Sky Sport subito dopo il termine del match. "Abbiamo tanta fiducia nel mister, nel suo gioco, ci alleniamo in settimana per svilupparlo e stiamo riuscendo a fare un bel calcio", ha proseguito l’attaccante del Bologna. Palacio che ha poi risposto così sugli obiettivi della squadra: "Pensiamo gara dopo gara, ma giocando così possiamo arrivare nella parte sinistra della classifica. Se Mihajlovic (in panchina all’Olimpico, ndr) è un valore aggiunto per noi? Sì, ci dà una carica in più. Con lui la squadra gioca meglio". Battuta finale sul suo futuro: "Fino a quando giocherò? Non lo so, sto bene, mi diverto, c’è un bel gruppo", ha concluso Palacio.