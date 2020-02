Fiorentina-Atalanta, Gasperini: "Anche oggi non abbiamo mollato. Zapata? Gol gli fa bene"

La vittoria in rimonta sulla Fiorentina sfata il tabù Franchi e vale il quarto posto in solitaria. Gasperini: "A Bergamo i giocatori possono migliorare costantemente. Ci sono tante componenti che spiegano i nostri numeri". E dopo le polemiche un tifoso viola gli dedica una maglietta: "Non la indosserò, ma la porto a casa"

Atalanta sempre più da record: a Firenze un'altra vittoria, 42 punti in 23 giornate (mai così bene in Serie A) e 61 reti (bisogna risalire alla Juventus del 1959/60, per ritrovare uno score simile a questo punto del campionato). "Tutti i successi contano, compreso questo", esulta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport al termine del 2-1 in casa della Fiorentina. "Da tanti anni non si vinceva al Franchi e riuscirci in rimonta, senza aver mai mollato, è un segnale che mi dà grande soddisfazione". Rovesciare una situazione di vantaggio è ormai fra le specialità della casa: dal 2016, da quando c'è Gasperini in panchina, l'Atalanta ha guadagnato così 68 punti. Più di ogni altra squadra dei maggiori cinque campionati europei. "Ci sono tante componenti dietro a questi numeri", spiega l'allenatore. "A Bergamo arrivano sempre giocatori con entusiasmo, anche se poco conosciuti, e messi in condizioni di migliorare costantemente. La società mette le infrastrutture, il pubblico chiede le prestazioni più del risultato. Così riusciamo a superare le aspettative". A Firenze è tornato decisivo Zapata, poi il solito Gomez ha dato il la al gol partita: "Il Papu svaria su tutto il fronte d'attacco, la sua mobilità ci garantisce tante alternative. Mentre Duvan ha bisogno di giocare: il gol gli fa bene e potrà solo migliorare ancora".

"Felicissimo per la doppietta di Barrow"

E non finiscono a Bergamo, i talenti innescati dall'Atalanta. Da Kulusevski a Barrow: "Il fatto che i giovani possano trovare spazio altrove è importante", insiste Gasperini, "perché noi abbiamo già tanta qualità in molti ruoli. Ieri ai gol di Musa abbiamo esultato come se li avesse fatti per noi. E vale lo stesso per Pessina a Verona: tutti ottimi giocatori in campo, bravi ragazzi fuori". Il sabato perfetto dei nerazzurri e del loro allenatore, di nuovo al quarto posto, si completa con un messaggio dagli spalti: 'Gasp uno di noi', recita la maglietta viola che un tifoso della Fiorentina ha fatto avere all'avversario. "In Coppa Italia i toni erano stati esagerati", Gasperini spegne definitivamente le polemiche. "La maglietta non l'avevo vista ma la porto a casa con piacere. Anche se non la indosserò".