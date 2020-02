Napoli-Lecce, la conferenza stampa di Gattuso in diretta LIVE

Tanti dubbi di formazione da sciogliere per Gattuso. Non sarebbe una sorpresa vedere Koulibaly dal 1' in difesa, anche se Maksimovic appare in vantaggio. A centrocampo mancherà per squalifica Elmas, con possibile chance per Lobotka. Il nome nuovo è quello di Politano in attacco, con ballottaggio aperto con Callejon.