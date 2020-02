Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 23^ giornata

Tre le gare della 23^ giornata di Serie A in programma sabato: si parte con Fiorentina-Atalanta al Franchi, poi la sfida tra Torino e Sampdoria che vedrà l'esordio di Moreno Longo sulla panchina granata. Per concludere, il postico serale tra Verona e Juventus

Dopo l’antipasto andato in scena all’Olimpico tra Roma e Bologna venerdì sera, il menù della 23^ giornata di campionato si arricchisce di altre tre sfide tutte da seguire che si giocheranno sabato. Si parte alle 15 con la gara tra Fiorentina e Atalanta al Franchi, una sfida che promette gol, emozioni e tanto spettacolo. Alle 18 riflettori accessi allo Stadio Olimpico Grande Torino per l’esordio di Moreno Longo, allenatore scelto per sostituire Mazzarri, sulla panchina granata: avversaria di giornata sarà la Sampdoria di Ranieri. Terzo e ultimo match del sabato calcistico di Serie A sarà quello tra l’Hellas Verona, reduce dal pareggio con la Lazio nel recupero di campionato che si è giocato lo scorso mercoledì, e la Juventus di Maurizio Sarri prima della classe: fischio d’inizio in programma alle 20.45 al Bentegodi.

Il programma di sabato

Fiorentina-Atalanta, sabato 8 febbraio ore 15.00 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Dario Massara con il commento di Nando Orsi; a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Paolo Assogna.

Torino-Sampdoria, sabato 8 febbraio ore 18.00 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan con il commento di Renato Zaccarelli; a bordocampo Paolo Aghemo.

Hellas Verona-Juventus, sabato 8 febbraio ore 20.45: la partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky).