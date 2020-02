1/19 ©Getty

MEGLIO DI ERIKSSON - Simone Inzaghi è nella storia della Lazio. L'allenatore in questa stagione ha conquistato 18 risultati utili consecutivi, superando il precedente record stabilito da Sven Goran Eriksson nel campionato 1998/99 (17). La Lazio è al secondo posto in classifica a quota 53 punti, uno in meno di Inter e Juventus. I biancocelesti non perdono da un intero girone: l'ultima sconfitta è infatti arrivata lo scorso 25 settembre a San Siro contro l'Inter (1-0), l'avversaria del prossimo turno. Ricordi tutta la serie positiva della Lazio? Rivivila sfogliando la nostra gallery