Terza sconfitta consecutiva per la Spal, che cade anche in casa contro il Sassuolo. La classifica dice ultimo posto a quota 15 punti e l'allenatore torna a forte rischio esonero. Saranno ore di riflessione per il club, che valuta in caso di svolta Di Biagio e De Biasi. Quest'ultimo potrebbe aprire dopo non essere mai stato convinto nelle scorse settimane: "Ci sono dei contatti", le parole del patron Colombarini

Cinque sconfitte nelle ultime sei di campionato per la Spal, che ha vinto solo quattro volte in 23 giornate e che si trova all'ultimo posto in classifica a quota 15 punti, a quattro lunghezze di ritardo dalla zona salvezza. Dopo aver trovato il vantaggio con Bonifazi, è arrivata la sconfitta anche con il Sassuolo, bravo a rimontare grazie alle reti di Caputo e Boga. Per questo motivo il futuro di Leonardo Semplici torna a farsi molto incerto. Il club in queste ore tornerà a valutarne la posizione, che questa volta appare veramente in bilico. L'allenatore è a forte rischio esonero e, in caso di svolta, i profili presi in considerazione sono due. Il primo è quello di Luigi Di Biagio, che resta una delle prime scelte dopo i contatti avuti anche di recente. Il secondo è quello di De Biasi, che nelle scorse settimane non è mai sembrato convinto dalla proposta ma che adesso potrebbe valutare l'offerta. Quest'ultimo, inoltre, a Ferrara ritroverebbe Berisha, già allenato da Ct dell'Albania.

Colombarini: "Sostituto? Ci sono dei contatti"

Momento negativo dunque per la Spal, che ha numeri troppo brutti per potersi salvare. Lo sa bene il patron Francesco Colombarini, che si è presentato in zona mista dopo il ko con il Sassuolo: "Ci riuniremo e valuteremo tutto, in particolare la situazione dell'allenatore - ha spiegato - a questo punto della stagione ogni sconfitta è molto pesante. La squadra oggi poteva vincere con un po' di fortuna, invece abbiamo preso gol e abbiamo perso". Chiosa finale sul futuro della panchina della Spal: "Se ci sono idee per il dopo Semplici? Sicuramente, ci sono dei contatti. Non sono io che decido, ci sarà un comunicato stampa".