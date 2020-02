Ibrahimovic (quasi) come Cristiano Ronaldo in Inter-Milan: sale a 2.53 metri nel derby

Zlatan Ibrahimovic come Cristiano Ronaldo? Quasi. In occasione dell'assist ad Ante Rebic per il gol del momentaneo 1-0 del Milan, lo svedese è staccato oltre mezzo metro, sovrastando Godin a un'altezza di 2.53 metri. Il numero 21 rossonero si è avvicinato ai 2.56 metri raggiunti da CR7 nel gol alla Sampdoria, anche se il portoghese, più basso di Ibra di 8 centimetri, si era reso protagonista di uno stacco di 71 centimetri