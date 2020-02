La curiosità del foglietto

Durante l’intervista nel corso del pomeriggio di Sara Benci su Sky, Liverani ha mostrato gli appunti sulle formazioni provate in allenamento. "Sono i doppi ruoli, non c’è nessun segreto. Difficilmente i ragazzi conosceranno da me l’11 titolare in settimana", ha spiegato.

Sulla sfida alla Spal

Domenica al Via del Mare arriva la Spal. La squadra di Ferrara ha appena cambiato allenatore, con l’esonero di Semplici e l’arrivo di Di Biagio. "Con il cambio in panchina aumentano le nostre difficoltà – ammette l’ex centrocampista della Lazio -. Gigi è un amico e sono contento di vederlo in Serie A, come sono vicino a Semplici che stimo molto. Per loro è una partita fondamentale, ma anche per noi è il primo nodo cruciale di questa stagione".

Sui nuovi acquisti

Infine, una battuta sui nuovi arrivati. "Saponara ci ha scelto già a dicembre e si è allenato da solo per farsi trovare pronto, Barak giocava nell’Udinese ed era quello più in palla. Se sbagli a gennaio, prendendo chi non è in condizione o non è mentalmente pronto, fai un grave errore. La società è stata brava, poi la squadra li ha aiutati e loro si sono inseriti molto bene, con voglia e disponibilità".