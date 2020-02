Sul profilo Instagram di Lucas Leiva sono apparse delle foto che lo ritraggono al Colosseo in compagnia di Philippe Coutinho e rispettive famiglie. Non è la prima volta che un ex compagno di Leiva ai tempi del Liverpool lo viene a trovare a Roma. Era successo già quest’estate con Alberto Moreno, esterno sinistro spagnolo con cui Leiva ha condiviso 5 anni in maglia Reds. Stesso percorso con Philippe Coutinho, trequartista di proprietà del Barcellona, che è in prestito al Bayern Monaco che detiene un diritto di riscatto fissato a circa 120 milioni di euro.