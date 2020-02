Magia di Milinkovic-Savic in allenamento: stuzzicato da Inzaghi ("Ti è venuto una volta..."), il centrocampista serbo non si fa intimidire e risponde con un destro a giro di controbalzo decisamente spettacolare, che si infila in porta dopo due rimbalzi. "La nuova missione del Sergente è fare gol impossibili! MISSIONE COMPIUTA" scrive Milinkovic-Savic sui social dopo aver postato il video