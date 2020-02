E' riuscito a stringere i denti fino ad ora, ma il dolore non è più sopportabile: il capitano della Lazio Senad Lulic, da tempo alle prese con problemi all'articolazione della caviglia sinistra, verrà operato oggi. Una tegola per Inzaghi nel momento in cui la corsa Scudetto entra nel vivo, dati gli ampi tempi di recupero previsti: l'allenatore biancoceleste dovrà rinunciare a Lulic per circa 4-6 settimane.