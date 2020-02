Probabili formazioni di Juventus-Brescia

La Juve vuole ritrovare la vittoria in campionato dopo la sconfitta di Verona. Sarri sembra intenzionato a proporre il tridente pesante formato da Dybala-CR7-Higuain. Dubbio in porta tra Buffon e Szczesny. Diego Lopez con il 4-3-1-2 e Ayé al fianco di Balotelli. Il match sarà trasmesso in esclusiva, domenica 16 febbraio alle 15, su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

La sconfitta di Verona, l'aggancio dell'Inter in testa alla classifica e il pari ottenuto in extremis nella semifinale di andata di Coppa Italia. Non è stata una settimana semplice per la Juve, protagonista di una bellissima lotta a tre per lo Scudetto insieme ai nerazzurri e alla Lazio. I bianconeri sono attesi ora dalla partita contro il Brescia, reduce dal pari interno subito nel recupero dall'Udinese. La squadra di Diego Lopez, alla seconda panchina con i lombardi, vuole ridurre il gap dalla zona salvezza: al momento Balotelli e compagni sono distanti sei punti dal Lecce. Nella gara d'andata la Juve ha vinto 2-1, senza Ronaldo, grazie all'autogol di Chancellor e la rete di Pjanic. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva, domenica alle 15, su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra), con telecronaca di Riccardo Trevisani e commento tecnico di Daniele Adani.

Juve, ritorno al tridente pesante. In porta gioca Buffon?

Ci saranno dei cambiamenti per Sarri nell'11 titolare rispetto a quello visto in campo a San Siro contro il Milan. A centrocampo torneranno dal primo minuto Bentancur e Rabiot, a riposo inizialmente nella gara di Coppa Italia, ma la principale novità potrebbe essere il ritorno all'attacco pesante, con il tridente formato da Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. Tornato quasi a pieno regime Danilo, sul lato destro della difesa dovrebbe essere riproposto Cuadrado, ma c'è sempre la possibilità di confermare il colombiano nel trio offensivo. Pochi dubbi sul resto della linea difensiva, con Alex Sandro terzino sinistro e la coppia Bonucci-De Ligt al centro. Ballottaggio, infine, in porta: al momento è favorito Szczesny, ma non è da escludere l'ipotesi Buffon.

JUVENTUS (4-3-3) probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Brescia, Tonali e Torregrossa indisponibili

Tante assenze per Diego Lopez nella trasferta dello Stadium. È quasi certa, infatti, l'indisponibilità di Romulo, Tonali e Torregrossa, a meno di clamorosi recuperi, oltre a quella di Cistana che non ha ancora recuperato dall'infortunio. Scelte quasi obbligate, dunque, per l'allenatore uruguaiano. L'ex Penarol si affiderà in avanti a Mario Balotelli, affiancato probabilmente da Ayé. Zmrhal agirà alle loro spalle, mentre a centrocampo giocheranno dal primo minuto Bisoli, Dessena e Bjarnason. Martella e Saballi saranno gli esterni difensivi, con Mangraviti e Chancellor al centro.

BRESCIA (4-3-1-2) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Balotelli, Ayé. All. Lopez