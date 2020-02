Juventus-Brescia 0-0, risultato in diretta LIVE

In attesa del posticipo tra Lazio e Inter, la Juve può cercare il momentaneo allungo in classifica. Out dai convocati CR7 (a riposo concordato): ci sono Cuadrado, Dybala e Higuain in attacco. Turno di riposo per Pjanic e De Ligt. Torna a disposizione di Sarri in panchina anche Chiellini. Tanti assenti per il Brescia, tra cui Tonali e Torregrossa. C'è Balotelli dal 1'. La diretta su Sky Sport Serie A