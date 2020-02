Probabili formazioni di Lazio-Inter

Il big match della 24^ giornata si gioca all'Olimpico: in palio punti preziosissimi per lo Scudetto. Inzaghi con una sola assenza e il ballottaggio Caicedo-Correa in attacco. Conte ritrova Lautaro e Bastoni dopo la squalifica, ancora panchina per Eriksen? La partita sarà trasmessa in esclusiva, domenica 16 febbraio alle 20.45, su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Un solo punto a separare in classifica Lazio e Inter, protagoniste del big match in programma nella 24^ giornata. I biancocelesti, grazie al successo di misura del Tardini, hanno ridotto il distacco dalla vetta e conquistato il 18° risultato utile di fila, superando il precedente primato nella storia del club stabilito da Eriksson. Ha agguantato il 1° posto, invece, la squadra di Conte dopo la strepitosa rimonta per 4-2 nel derby. E ora le due formazioni si ritroveranno nello scontro diretto dell'Olimpico. Contro l'Inter, nella gara d'andata, è arrivata proprio l'ultima sconfitta in campionato per i ragazzi di Simone Inzaghi, a caccia del sogno Scudetto. Quella contro il Milan è stata la prima vittoria interna per i nerazzurri, in Serie A, nel 2020. La partita, di scena domenica alle 20.45, sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); anche in 4K HDR con Sky Q satellite, con telecronaca di Riccardo Gentile e commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Lazio, Lulic unica assenza. In avanti Correa o Caicedo?

Simone Inzaghi, contro l’Inter, avrà quasi tutta la rosa a disposizione. L'unica assenza per l'allenatore sarà Lulic, operato alla caviglia e out per circa un mese. Il posto del bosniaco lo prenderà Jony, con Lukaku - desideroso di affrontare il fratello nel derby - al momento dietro nelle gerarchie. In fase offensiva, invece, è recuperato Correa che si giocherà con Caicedo il ruolo di partner di Ciro Immobile, capocannoniere del campionato. El Tucu è stato provato più volte del compagno in allenamento, ma dal 1' dovrebbe agire l'ecuadoriano. Non sarà, però, l'unico ballottaggio. In difesa, infatti, tornerà Radu e a completare il trio con Acerbi ci sarà uno tra Luiz Felipe e Patric, con il primo favorito. A centrocampo, data per scontata la presenza di Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto, Lazzari è in vantaggio su Marusic per una maglia da titolare sul lato destro.

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

L'Inter ritrova Lautaro e Bastoni

Recuperi importanti, invece, per Antonio Conte. Dopo il successo nel derby, l'allenatore salentino ritrova due pedine fondamentali come Lautaro Martinez e Bastoni, di rientro dalla squalifica. Il Toro farà coppia con Lukaku in avanti, mentre il difensore sostituirà Godin nel tridente insieme a Skriniar e De Vrij, uno dei protagonisti principali nella rimonta contro i rossoneri e grande ex dell'incontro. In porta conferma per Padelli, con Handanovic ancora ai box. Gli unici dubbi, a questo punto, riguardano il reparto di centrocampo. All'indisponibilità di Gagliardini si è aggiunta quella di Sensi, fermato da un problema al piede: ne avrà per circa 20 giorni. Le certezze sono la presenza dall'inizio di Brozovic, Barella e Young, mentre Eriksen potrebbe partire ancora dalla panchina a favore di Vecino. Sulla destra favorito Candreva, ma non è da escludere l'ipotesi Moses.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte