Serie A, 24^ giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche

Lecce-Spal, sabato 15 febbraio ore 15.00 (Sky Sport Serie A)

Un solo precedente in Serie A tra le due formazioni, si tratta della sfida d’andata di questo campionato che ha visto il successo del Lecce per 3-1. Spal – che vedrà l’esordio in panchina di Gigi Di Biagio, subentrato all’esonerato Leonardo Semplici – che finora ha perso tutte le tre partite di questo campionato contro le neopromosse: in nessuna stagione conta più sconfitte contro squadre arrivate dalla Serie B. Momento diverso per la squadra allenata da Liverani: per la prima volta in questo campionato il Lecce ha vinto due partite di fila, i giallorossi non arrivano a tre successi consecutivi in Serie A dal 2004. Curioso dato statistico: nonostante sia la peggior difesa del campionato con 44 gol subiti, il Lecce rimane l’unica squadra di Serie A senza gol subiti nei primi 15 minuti di gioco.

Bologna-Genoa, sabato 15 febbraio ore 18.00 (Sky Sport Serie A)

I precedenti tra le due squadre sorridono alla formazione allenata da Mihajlovic, il Bologna ha perso solo quattro delle 44 partite casalinghe di Serie A contro il Genoa: 9% di sconfitte interne, la percentuale più bassa tra le avversarie affrontate almeno 30 volte nella competizione. Il Bologna ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 10 partite casalinghe di Serie A: è la striscia più lunga nella storia del club nel massimo campionato. Buon momento di forma per il Genoa di Nicola, imbattuto nelle ultime tre gare di campionato (1 vittoria e 2 pareggi). In caso di successo al Dall’Ara, il Genoa sfaterebbe un tabù: è una delle uniche quattro squadre dei Top-5 campionati europei 2019/20 a non aver ancora vinto in trasferta (con Tolosa, Leganés e Maiorca).

Atalanta-Roma, sabato 15 febbraio ore 20.45 (DAZN1, canale 209 del telecomando Sky)

Sfida dal sapore Champions tra Atalanta e Roma: la squadra oggi allenata da Gasperini ha perso solamente una delle ultime 10 partite di campionato contro i giallorossi (4V, 5N), dopo aver perso sette delle nove precedenti. Dopo una serie di tre successi interni consecutivi, l’Atalanta ha ottenuto un solo punto nelle ultime due gare casalinghe: i bergamaschi non rimangono tre partite in casa senza successi da ottobre 2018 in Serie A. Momento delicato per la formazione guidata da Fonseca, ko nell’ultimo turno contro il Bologna: la Roma ha perso quattro delle sei gare disputate nel 2020 in campionato, subendo sei gol nelle ultime tre trasferte di campionato, tante reti quante nelle precedenti 10 gare esterne di questa Serie A.

Udinese-Verona, domenica 16 febbraio ore 12.30 (DAZN1, canale 209 del telecomando Sky)

Il bilancio relativo ai confronti più recenti tra i due club è a favore dei bianconeri: l’Udinese ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A contro il Verona (2N) e non ha subito gol nelle quattro sfide più recenti; dal 2015 a oggi, tra le squadre affrontate almeno in due campionati, quella gialloblù è l’unica contro cui i bianconeri sono imbattuti. Udinese che ha perso l’ultima partita casalinga dopo che era rimasto imbattuta in tutte le quattro precedenti sotto la guida di Luca Gotti. Momento magico quello attraversato dal Verona, reduce dal successo contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato e imbattuto nelle ultime 4 trasferte di A: la squadra di Juric si presenta al match da sesta in classifica, una neopromossa in Serie A non si trovava così in alto dopo 23 giornate dalla stagione 2007/08, quando la Juventus era terza.

Juventus-Brescia, domenica 16 febbraio ore 15.00 (Sky Sport Serie A)

Primo posto a pari punti con l’Inter, ma momento comunque non brillante per la squadra di Sarri: la Juventus, infatti, ha perso due delle ultime tre partite di campionato, tante sconfitte quante nelle precedenti 22 gare nella competizione. La Juventus, imbattuta in casa in Serie A contro il Brescia, spera di proseguire l’ottimo cammino interno: la formazione bianconera ha ottenuto 31 punti sui 33 disponibili in partite casalinghe in questa stagione, grazie a 10 vittorie e un pareggio; solo il Liverpool (13 successi su 13) ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei. Particolare dato statistico: nessuna squadra ha segnato più gol della Juventus su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato (17), mentre il Brescia è quella che da palla ferma ha segnato di più in percentuale (48%: 10/21).

Sampdoria-Fiorentina, domenica 16 febbraio ore 15.00 (Sky Sport 253)

Numeri alla mano, la gara promette emozioni e spettacolo: sia Sampdoria che Fiorentina hanno infatti trovato la rete in tutte le ultime otto sfide di Serie A: 26 reti nel parziale, una media di 3.3 a incontro. In questo campionato la Sampdoria non ha ancora vinto due gare di fila: dopo il successo sul Torino nello scorso weekend, potrebbe riuscirci per la prima volta dal marzo 2019. In casa viola attenzione massima rivolta a Fabio Quagliarella: la Fiorentina è la vittima preferita dell’attaccante blucerchiato in Serie A (11 reti, al pari di Atalanta e Chievo) - il 57% dei suoi gol in questo campionato sono arrivati dal dischetto (4/7), percentuale più alta per l'attaccante della Sampdoria in una singola stagione della competizione.

Sassuolo-Parma, domenica 16 febbraio ore 15.00 (DAZN1, canale 209 del telecomando Sky)

Sassuolo a caccia del terzo successo consecutivo in Serie A che manca dal dicembre 2017, sotto la guida di Giuseppe Iachini. La formazione allenata oggi da De Zerbi va in gol da 11 partite interne consecutive di Serie A: dovessero trovare la rete, i neroverdi stabilirebbero il loro record di gare di fila a segno al Mapei Stadium in Serie A. Il Parma ha perso 0-1 l'ultima gara di campionato contro la Lazio: i gialloblù non restano a secco di reti per due incontri consecutivi in Serie A dall'aprile 2019, il secondo proprio contro il Sassuolo.

Cagliari-Napoli, domenica 16 febbraio ore 18.00 (Sky Sport Serie A)

Dopo aver vinto la sfida d'andata per 1-0, il Cagliari potrebbe ottenere il successo sia all'andata che al ritorno contro il Napoli in una singola stagione di Serie A per la terza volta, dopo il 2007/08 e il 1969/70. La squadra allenata da Maran non trova il successo da nove partite di Serie A (4N, 5P), non arriva a 10 gare consecutive nel massimo campionato da aprile 2015. I precedenti più recenti sorridono agli azzurri: il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro il Cagliari con un punteggio complessivo di 14-0. La squadra oggi allenata da Gattuso subisce gol da 11 partite consecutive di campionato e in Serie A non registra una striscia più lunga dalla stagione 1997/98, chiusa con la retrocessione. Il Napoli è la squadra con la differenza di punti peggiore rispetto alle prime 23 gare dello scorso campionato: 22 i punti in meno per gli azzurri nella Serie A in corso.

Lazio-Inter, domenica 16 febbraio ore 20.45 (Sky Sport Serie A)

La Lazio ha perso le ultime tre partite giocate all’Olimpico di Serie A contro l'Inter, è la striscia aperta più lunga di sconfitte casalinghe per i biancocelesti nel massimo campionato; i nerazzurri invece hanno perso soltanto una delle ultime sette sfide di Serie A contro i biancocelesti. Lazio (18) e Inter (16) sono le due squadre imbattute da più tempo in Serie A: più in generale, solamente il Liverpool (42) vanta una striscia più lunga senza sconfitta nei maggiori cinque campionati europei in corso. Inter e Lazio inoltre sono le due squadre con meno reti al passivo in questo campionato (entrambe 20): tuttavia dal 2010/11 in avanti, la miglior difesa della Serie A alla vigilia della 24^ giornata aveva sempre subito meno di 20 gol. Particolare curiosità: per la prima volta nella storia della Serie A si affrontano alla 24^ giornata due squadre che contano insieme 107 punti in classifica (54 Inter, 53 Lazio): il precedente record a questo punto della stagione era 106 in Napoli-Lazio del 2017/18.

Milan-Torino, lunedì 17 febbraio ore 20.45 (Sky Sport Serie A)

Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A contro il Milan, tanti successi quanti nelle precedenti 45 sfide contro i rossoneri nella competizione (24N, 19P). Dopo aver vinto la gara d’andata, la squadra oggi allenata da Moreno Longo potrebbe ottenere due successi contro il Milan nella stessa stagione di Serie A per la prima volta dal 1984/85. I rossoneri sono imbattuti da 23 partite interne di Serie A contro il Torino (15V, 8N): solo contro il Verona hanno una striscia aperta senza sconfitte più lunga (28). Il Milan ha perso le ultime due partite di Serie A successive a una sconfitta nel derby: tuttavia queste due sconfitte sono arrivate in trasferta, contro la Sampdoria a marzo 2019 e contro il Torino nel girone d'andata. I granata invece arrivano al match reduci da 4 sconfitte consecutive in campionato. Pioli punterà sul talismano Zlatan: Ibrahimovic è imbattuto nelle quattro sfide contro il Torino giocate in Serie A (3V, 1N), andando a segno tre volte.